Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre une pépite ?

Publié le 15 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Après avoir perdu Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi librement cet été, Leonardo pourrait voir un nouveau joueur d’avenir quitter le centre de formation du PSG cet été.

Quelques mois après avoir subi la perte d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le PSG pourrait de nouveau voir un des titis parisiens quitter le centre de formation prématurément. Un nouveau coup dur pour Leonardo, qui s’était déjà montré agacé il y a quelques mois lors des départs de deux de ses talents, et ayant un avis tranché sur les clubs allemands et leur philosophie de recrutement : « Les clubs allemands, principalement le Bayern Munich, Leipzig et le Borussia Dortmund s'attaquent aux jeunes et menacent la formation française. C'est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, la famille, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans. Il y a de très bons joueurs en France, déjà pratiquement formés, mais cela devient trop. À 15 ou 16 ans, ils font tourner la tête des jeunes. Il faudrait peut-être changer le règlement pour protéger les équipes françaises » . Des relations qui ne vont probablement pas s’améliorer, alors que le Borussia Dortmund suivrait de près un jeune talent parisien.

Ismael Gharbi approché par le Borussia Dortmund