Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action dans ce dossier colossal !

Publié le 15 septembre 2020 à 19h15 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva, Leonardo ne semble pas abandonné l'idée de recruter Kalidou Koulibaly.

Cet été, Leonardo a plusieurs objectifs afin de renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. En prolongeant le contrat de Layvin Kurzawa puis en levant l'option d'achat de Sergio Rico, le directeur sportif parisien a déjà réglé deux chantiers importants en conservant les doublures de Juan Bernat et Keylor Navas. Vendredi, Leonardo a également bouclé la première nouvelle arrivée de l'été au PSG avec le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi qui vient compenser le vide au poste de latéral droit. Désormais, le club parisien se concentre sur le recrutement d'un milieu de terrain et d'un défenseur central afin de compenser le départ libre de Thiago Silva.

Leonardo contact Naples pour Koulibaly