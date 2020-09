Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a raté une occasion en or...

Publié le 16 septembre 2020 à 1h45 par A.C.

Edinson Cavani, qui a quitté le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, aurait très bien pu rejoindre un cador de Serie A.

S’il n’a pas encore de club, Edinson Cavani ne semble pas manquer de courtisans. Un grand nombre de clubs ont en effet été liés à l’ancien du Paris Saint-Germain, dont les exigences salariales posent toutefois problème. Tout récemment, c’est Gremio qui s’est fait avant, pour Cavani. « Rationnellement, si c'était dans des conditions normales, on n'aurait pas le moindre espoir d'avoir ce joueur, car s'il veut jouer en Europe, il aura des propositions mille fois plus importantes que celles qu'une équipe sud-américaine et brésilienne peut proposer » a expliqué Romildo Bolzan Junior, président du club brésilien, d’après Hora de Consular . « Maintenant, s'il a dans la tête, dans son idée, dans son désir, de faire un projet qui soit proche de chez lui, proche de son entreprise et de l'Uruguay, je crois qu'il peut s'asseoir avec nous. J'ai cette attente, qu'il a ce sentiment et qu'il peut nous parler un peu plus ».

Cavani aurait dû remplacer Lautaro Martinez à l’Inter