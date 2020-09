Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert confirmé pour une piste de Villas-Boas !

Publié le 15 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Déjà ciblé par l’OL depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille aurait également Facundo Pellistri sur ses tablettes, et l’issue du dossier serait imminente.

En quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille aurait récemment coché le nom de Facundo Pellistri, jeune promesse du football uruguayen évoluant actuellement sous les couleurs de Penarol. Si un buteur reste la priorité des dirigeants marseillais et d’André Villas-Boas, le jeune ailier droit de 18 ans aurait tapé dans l’œil du club phocéen. Un dossier qui apparaît toutefois compliqué alors que l’Olympique Lyonnais et Manchester United suivent également de très près la situation du joueur. L’OL a d’ailleurs vu sa première offre rejetée, et s’apprêterait à passer de nouveau à l’offensive. Alors que Facundo Pellistri possède une clause libératoire à 9M€, la situation pourrait se débloquer rapidement, et le départ du joueur a déjà été confirmé.

Pellistri va bien être transféré...