Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une volonté forte affichée par Keita Balde ?

Publié le 15 septembre 2020 à 13h45 par A.C.

Keita Balde, sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2022, aurait les idées claires pour son avenir.

D’ici le 5 octobre prochain, date de la fin du mercato, André Villas-Boas aimerait voir un attaquant rejoindre l’Olympique de Marseille. Ainsi, Pablo Longoria travaille pour lui offrir ce renfort et selon nos informations, l’OM a relancé la piste M’Baye Niang, du Stade Rennais. Ce mardi, France Football nous apprend que la piste El Bilal Touré s’éloignerait, puisque le Stade de Reims aurait fermé la porte à un départ. Keita Balde est également annoncé comme une piste possible pour l’OM, alors que son aventure à l’AS Monaco semble toucher à son terme.

Balde Keita nostalgique de la Serie A