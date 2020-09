Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Keita Baldé ne ferme pas la porte à Villas-Boas !

Publié le 14 septembre 2020 à 21h15 par D.M.

Agent de Keita Baldé, Federico Pastorello s’est prononcé sur l’avenir du joueur monégasque et a réagi aux rumeurs qui envoient l’attaquant à l’OM.

L’OM n’est pas rassasié. Le club marseillais, confronté à de grandes difficultés financières, est parvenu à se renforcer en attirant Pape Gueye, Leonardo Balerdi ou encore Yuto Nagatomo, et ce sans dépenser le moindre centime. Désormais, les dirigeants marseillais recherchent un jeune attaquant capable de suppléer Dario Benedetto. Selon nos informations exclusives du 13 septembre, l’OM a réactivé le dossier M’Baye Niang et voudrait l'accueillir sous la forme d'un prêt, mais Rennes se montre inflexible et demande une somme bien trop élevée pour le club phocéen. Par ailleurs, Pablo Longoria s’est penché sur la situation de Luis Suarez (Watford) d'après nos informations. Toutefois, l’opération parait, là aussi, compliquée en raison des soucis financiers de l’OM.

« L’OM ? Pourquoi pas »