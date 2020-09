Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva revient sur la fin de son aventure au PSG !

Publié le 15 septembre 2020 à 22h15 par T.M.

Après 8 ans au PSG, Thiago Silva a vu cette aventure se terminer à l’occasion de la finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une triste fin évoquée par le désormais joueur de Chelsea.

Le 23 août aura donc été la date de la séparation entre le PSG et Thiago Silva. En effet, le Brésilien, en fin de contrat, n’a pas prolongé avec le club de la capitale. C’est donc à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich que l’on a vu pour la dernière fois le défenseur central sous le maillot parisien. Et si Thiago Silva rêvait de partir en soulevant la Coupe aux grandes oreilles, cela s’est finalement soldé par une triste défaite (1-0). Désormais, la page est donc tournée puisque le joueur de 35 ans s’est engagé avec Chelsea. Il n’empêche que le principal intéressé reste et restera très attaché au PSG.

« J’ai une gratitude éternelle pour ce club »