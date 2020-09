Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 15 septembre 2020 à 19h30 par T.M.

Lionel Messi va donc finalement continuer au FC Barcelone. Pourtant, il y a quelques jours encore, l’Argentin était décidé à quitter la Catalogne. Un coup de tonnerre sur la planète football qui pourrait notamment s’expliquer par le choix de Josep Maria Bartomeu de faire confiance à Ronald Koeman pour remplacer Quique Setien sur le banc de touche.

L’histoire entre le FC Barcelone et Lionel Messi va donc continuer encore un peu. Toutefois, entre les deux parties, l’amour n’est plus aussi fou que par le passé. Véritable idole en Catalogne, l’Argentin est toutefois fatigué du climat actuel autour du Barça et notamment des choix de la direction et de Josep Maria Bartomeu. Dans un premier temps, La Pulga avait ainsi mis en stand-by les discussions pour sa prolongation. Puis tout a basculé suite à la claque reçue contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Une humiliation qui semble avoir été la goutte de trop pour Lionel Messi, qui a par la suite communiqué ses envies de départ à sa direction. Une annonce qui a eu l’effet d’une bombe. Pendant plusieurs, tout le monde ne parlait que de l’avenir du sextuple Ballon d’Or. Toutefois, au sein de la direction du Barça, on avait fermé la porte à double tour, s’en remettant à la clause libératoire du joueur, soit 700M€. Face à ce scénario, Lionel Messi s’est finalement résigné à continuer une saison supplémentaire au Camp Nou. Et alors qu’il pourrait partir libre l’été prochain, s’il ne prolonge pas d’ici là, on en saurait désormais plus sur les raisons qui ont poussé le Barcelonais a demandé son départ cet été.

Un choix de Bartomeu qui ne passe pas ?