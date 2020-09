Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente le tout pour le tout pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 15 septembre 2020 à 18h30 par T.M.

Depuis quelques jours désormais, El Bilal Touré, attaquant de Reims, ne cesse d’être associé à l’OM, qui est à la recherche d’un renfort offensif sur ce mercato estival. Et bien que le club champenois rendrait la tâche difficile à Pablo Longoria, ce dernier ne lâcherait rien et chercherait absolument à trouver une solution.

Actuellement, tout va pour le mieux à l’OM. Mais sur la Canebière, pour qu’André Villas-Boas voit un peu plus la vie en rose, il faudrait qu’un nouvel attaquant débarque. En effet, alors que le Portugais peut déjà compter sur les renforts de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, il exige désormais un renfort offensif pour avoir une autre solution de Dario Benedetto sur le front de l’attaque. Cela fait ainsi plusieurs semaines que ce dossier anime l’actualité phocéenne, mais pour le moment, les différents dossiers étudiés se sont tous avérés très compliqués à régler. De quoi donc donner quelques maux de tête à Pablo Longoria, « Head of Football » de l’OM et donc en charge du recrutement, qui se démène pour exaucer le souhait de Villas-Boas. Il ne reste donc plus que jusqu’au 5 octobre pour trouver la perle rare et une priorité semble retenir l’attention à l’OM : El Bilal Touré. A 18 ans, la révélation du Stade de Reims semble plaire énormément à Longoria, qui ferait le forcing pour faire céder le verrou rémois.

Priorité à El Bilal Touré !