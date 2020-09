Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Choupo-Moting !

Publié le 15 septembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Le PSG cherche à recruter un attaquant pour compenser le départ d’Edinson Cavani. Et la solution pourrait bien s’appeler Eric Maxim Choupo-Moting. En effet, une prolongation de contrat serait dans les tuyaux, mais le principal intéressé pourrait aller voir ailleurs.

Eric Maxim Choupo-Moting est en fin de contrat depuis la fin de la Ligue des champions le 23 août dernier. Avec le départ d’Edinson Cavani en juin, le PSG ne peut plus compter que sur Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo en attaque. Les finances étant impactées par le Covid-19, les transferts sont compliqués et la solution pourrait se trouver chez Eric-Maxim Choupo-Moting, libre de tout contrat. Des négociations auraient déjà été entamées, mais ne devraient mener à rien.

Choupo-Moting, c’est mort ?