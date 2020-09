Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'est fait recaler pour un attaquant de Ligue 1 !

Publié le 15 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif avant la fermeture du mercato le 5 octobre, l'Olympique de Marseille s'intéresse à El Bilal Touré. Mais le Stade de Reims s'est montré catégorique.

Ce n'est plus un secret, l'Olympique de Marseille est en quête d'un nouvel attaquant afin de concurrencer Dario Benedetto, remplaçant puis expulsé dimanche contre le PSG. Dans cette optique, le club phocéen cherche un profil différent à celui de l'Argentin et permettant d'envisager une plus-value dans les deux prochaines années. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de celui d'El Bilal Touré (18 ans) qui évolue au Stade de Reims. Mais Jean-Pierre Caillot, président du club champenois, se montrait catégorique au sujet de son attaquant : « Il n'a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison . »

Reims a clairement répondu à l'OM pour Touré