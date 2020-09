Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça dévoile son plan de vol pour son mercato !

Publié le 15 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

Ancien bras droit d'Eric Abidal, Ramon Planes est en charge du recrutement du FC Barcelone depuis le départ de l'ancien Lyonnais. Et à l'occasion de la présentation officielle de Miralem Pjanic, le secrétaire technique du Barça évoque les dossiers chauds du mercato catalan.

Comme pour la plupart des clubs européens, le mercato du FC Barcelone semble s'accélérer ces dernières heures. Jusque-là, le club catalan a cédé Arthur Melo à la Juventus et enrôlé Miralem Pjanic qui a fait le chemin inverse tandis qu'Ivan Rakitic est retourné au FC Séville. Mais ce sont les seuls mouvements importants du Barça qui attend pourtant une petite révolution cet été suite à la crise initiée par l'humiliation subie contre le Bayern Munich (2-8). Ronald Koeman est arrivé et réclame des renforts. La piste la plus chaude mène à Memphis Depay, qui semble très proche de rejoindre la Catalogne selon De Telegraaf. Toutefois, des départs sont également attendus notamment pour alléger la masse salariale. Dans cette optique, Arturo Vidal et Luis Suarez semblent les plus proches de la sortie.

Planes confirme pour Vidal et Suarez...

Présent devant les médias à l'occasion de la présentation officielle de Miralem Pjanic, Ramon Planes, secrétaire technique du FC Barcelone a ainsi confirmé l'imminence du départ d'Arturo Vidal qui va s'engager avec l'Inter Milan : « Arturo Vidal est en négociations avancées pour son départ. Je souhaite le remercier pour ce qu'il a apporté durant ces deux années. C'est un joueur avec un grand cœur. La transaction n'est pas encore bouclée et je ne peux confirmer aucun chiffre. C'est évident que sur ce marché il y a beaucoup de restriction et peu de mouvements. Il faut rester calme et être conscient de ce que nous avons. Le Barça a les idées claires concernant les profils qu'il souhaite recruter. Il faut être patient . » Mais ce n'est pas le seul gros départ qui est attendu puisque Luis Suarez devrait également partir. Et si Ramon Planes n'a pas confirmé, il n'a pas non plus démenti. « Luis a été un joueur important pour le FC Barcelone ces dernières saisons. Nous devons être respectueux envers ces joueurs qui ont tant donné pour le club. Depuis ce qu'il s'est passé en fin de saison, nous avons entamé un processus de changements, et nous y travaillons. Le mercato se termine le 5 octobre et d'ici là, beaucoup de choses peuvent arriver », explique le dirigeant espagnol.

... et affiche son ambition pour le recrutement