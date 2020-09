Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Ivan Rakitic quitte le Barça pour retrouver Séville !

Publié le 1 septembre 2020 à 14h42 par La rédaction mis à jour le 1 septembre 2020 à 14h43

Au FC Barcelone depuis l’été 2014, Ivan Rakitic a donc quitté le Barça à un an de la fin de son contrat. De retour au FC Séville, le Croate a signé un contrat de quatre saisons.

Il était arrivé pour succéder à Xavi Hernandez et a réalisé une première très belle saison avec comme point d’orgue son but en finale de Ligue des champions en 2015 face à la Juventus (3-1). Cependant, plus récemment, Ivan Rakitic a éprouvé plus de difficultés au FC Barcelone et a d’ailleurs souffert de la concurrence avec Frenkie de Jong. À un an de la fin de son contrat avec le Barça , Rakitic a quitté le club blaugrana pour revenir au FC Séville qu’il a connu entre 2011 et 2014. Le club andalou a versé 1,5M€ en indemnité de transfert + 9 de bonus. Rakitic retrouve Séville et ce pour les 4 prochaines saisons.