Mercato - PSG : Mbappé, Lautaro Martinez... Le Real Madrid n’a aucun doute !

Publié le 15 septembre 2020 à 13h15 par A.C.

Récemment, la piste Lautaro Martinez a été évoquée pour le Real Madrid, mais les priorités madrilènes semblent être toutes autres.

Voilà des longs mois que le FC Barcelone tente Lautaro Martinez, mais aurait vu tout récemment son plus grand rival, remettre tout en question. Sport Mediaset a en effet annoncé que le Real Madrid aurait activé la piste menant à l’attaquant de l’Inter... et aurait même trouvé un accord, alors que le Barça se casse les dents sur ce dossier depuis presque un an ! L’entourage du joueur a toutefois démenti ces informations, annonçant au passage que Lautaro Martinez restera à l’Inter. « C'était une visite de courtoisie, voilà tout. Il n'y a absolument rien avec le Real Madrid, nous n'en avons pas parlé, ni de Barcelone » a déclaré Beto Yaqué, agent de l’attaquant, au micro de Sky Sports . « Lautaro reste ici à l'Inter ».

Lautaro Martinez ? Pérez n’a d’yeux que pour Mbappé !