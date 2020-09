Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Issue imminente pour cette pépite de Guardiola ?

Publié le 15 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, le feuilleton Eric Garcia pourrait prendre fin dans les prochains jours, alors que les Catalans s’apprêtent à formuler une nouvelle offre.

Depuis sa nomination fin août, Ronald Koeman l'un de ses objectifs était de restructurer l’effectif du FC Barcelone. Près de trois semaines plus tard cependant, aucune recrue n'est à déclarer, et seul Ivan Rakitic a quitté le club parmi les indésirables. Toutefois, tout semble s’accélérer ces derniers jours. Alors qu’Arturo Vidal devrait rejoindre l’Inter Milan, Luis Suarez se dirige vers la Juventus de Turin, sous réserve de réussir son examen, laissant place à l’arrivée de Memphis Depay, priorité de Ronald Koeman en attaque. En défense, alors que le club veut se séparer de Todibo, Eric Garcia constitue une cible prioritaire pour donner un nouveau souffle à la défense, et est ciblé par le FC Barcelone depuis plusieurs mois. Toutefois, si les Catalans sont parvenus à un accord avec le joueur, les exigences financières de Manchester City compliquent le transfert. Après des semaines de négociations, l’issue serait enfin proche concernant l’avenir de l’international espagnol.

Le Barça ne s’alignera pas sur les demandes de Manchester City