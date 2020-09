Foot - Mercato

Mercato : Une pépite sur le point de signer à l'AS Rome ?

Publié le 15 septembre 2020 à 11h40 par La rédaction

Sur ce mercato, l'AS Rome est occupée sur le front de l'attaque. Milik devrait arrivé pour succéder à Dzeko. Mais la direction s'implique aussi sur d'autres dossiers et Marash Kumbulla pourrait bientôt arrivé.