Mercato - PSG : Paris au cœur d’un choix stratégique pour Mbappe, c’est confirmé

Publié le 16 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Plus les jours passent, plus il se confirme que le Paris Saint-Germain va se retrouver en face d’un choix stratégique majeur dans le dossier Mbappe.

Selon les médias espagnols, confirmant et précisant les informations du Times, Kylian Mbappe a définitivement décidé de quitter le PSG en fin de saison, et il a choisi le Real Madrid. Cependant, les médias ibériques annoncent que le Real Madrid ne partira pas dans une logique d’affrontement avec le Paris Saint-Germain et qu’en conséquence, il attendra que la direction du PSG ouvre la porte pour ouvrir une discussion. Dans le cas inverse, le Real Madrid attendra alors la fin du contrat de Mbappe, en juin 2022.

Entériner la perte de Mbappe ?

Tout cela ne fait que confirmer une chose : la direction du PSG est définitivement en face d’un choix stratégique majeur, entre la poursuite du projet actuel, qui vise à tout faire pour convaincre Mbappe de prolonger quitte à retenir au maximum son départ dans l’espoir d’y parvenir, et un changement de cap radical, qui consisterait en l’acceptation du fait que le joueur ne prolongerait pas et qui impliquerait une nouvelle ambition sur le mercato avec la marge de manœuvre budgétaire dégagée, avec éventuellement en perspective l’option d’un transfert anticipé de l’attaquant français dès ce mercato, afin de maximiser son prix de vente…