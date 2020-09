Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 16 septembre 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient voir un adversaire de taille quitter la course à Marcelo Brozovic.

Le prochain milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ça pourrait bien être lui. Marcelo Brozovic plait à Leonardo, selon nos informations. Le directeur sportif du PSG a d’ailleurs pris contact avec l’entourage du Croate, qui est devenu persona non grata à l’Inter. En effet, son comportement aurait agacé les dirigeants et Antonio Conte ne s’opposera pas à sa vente, lui qui rêve de N’Golo Kanté. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque la presse italienne évoque également l’intérêt de l’AS Monaco, de Tottenham et du Bayern Munich.

Le Bayern Munich écarte Brozovic et l’AS Monaco...