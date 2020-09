Mercato - ASSE : Bouanga s’exprime sur la situation de Fofana !

Foot - Mercato - ASSE

Wesley Fofana a récemment dévoilé sa volonté de quitter l'ASSE pour rejoindre Leicester. Denis Bouanga a confiance en son coéquipier pour la gestion de cette situation.

Si Claude Puel souhaite le garder pour en faire un joueur incontournable de son effectif, Wesley Fofana n’a pas caché son envie de rejoindre Leicester : « Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif », a récemment confié le défenseur central de l'ASSE, et cette sortie dans la presse a suscité quelques critiques.

« Wesley sait ce qu'il fait »