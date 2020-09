Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est averti pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 17 septembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Kalidou Koulibaly pourrait quitter le Napoli cet été bien qu’il n’ait pas demandé un bon de sortie à ses dirigeants comme son avocat l’a assuré. Et la sortie de Fulvio Marrucco serait susceptible de partiellement refroidir le PSG et Manchester City pour le défenseur central.

Ce n’est plus vraiment une surprise désormais tant le nom de Kalidou Koulibaly a été lié au PSG ces derniers mois. Des échanges entre Leonardo et l’agent du joueur napolitain Fali Ramadani auraient d’ailleurs eu lieu. Sans pour autant parvenir à trouver un accord concret, le PSG chercherait à dénicher un successeur à Thiago Silva parti à Chelsea. Et l’international sénégalais serait une option. Cependant, Manchester City mènerait la danse, mais peinerait à trouver un terrain d’entente avec le président Aurelio De Laurentiis sur l’indemnité du transfert. Quoi qu’il en soit, tout devrait se décanter dans la dernière semaine du mercato selon l’agent de Koulibaly qui ne ferme pas la porte à la possibilité qu’il reste au Napoli…

« Personne à Naples n'a demandé à être vendu, y compris Koulibaly »