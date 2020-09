Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel obstacle dans le dossier El Shaarawy ?

Publié le 16 septembre 2020 à 18h45 par A.C.

La liste des courtisans de Stephan El Shaarawy, suivi de près par le Paris Saint-Germain, ne cesse de s’allonger.

Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain se retrouve un peu démuni, en attaque. Ainsi, Leonardo pourrait offrir un renfort offensif à Thomas Tuchel, avec Stephan El Shaarawy. Ce dernier souhaite revenir en Europe et à en croire les informations de Téléfoot , le volet économique de ce dossier pourrait avantager le PSG. Le média évoque en effet un prêt avec option d’achat pour El Shaarawy, qui aurait d’ailleurs été proposé par le Shanghai Shenhua. La presse italienne annonce toutefois que le PSG n’est pas seul, puisque l’AS Roma, le Milan AC ou encore la Juventus songeraient à lui.

Mihajlović pense aussi à El Shaarawy, à Bologna