Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo insiste pour cette piste offensive !

Publié le 16 septembre 2020 à 13h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, Leonardo tente bien d'obtenir le prêt avec option d'achat de Stephan El Shaarawy.

Parmi les chantiers encore ouverts au Paris Saint-Germain, la quête d'un avant-centre pour concurrencer Mauro Icardi n'a pas encore été résolue. Et alors que la prolongation du contrat d'Eric Maxim Choupo-Moting a été envisagée par Leonardo, ce dossier a pris du plomb dans l'aile, les deux parties ne parvenant pas à tomber d'accord sur la durée d'un nouveau bail. Le PSG privilégie un contrat d'un an alors que l'entourage de l'attaquant camerounais préfère un projet sur le long terme. Par conséquent, Leonardo continue de prospecter.

Ça se précise pour El Shaarawy