Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur les coulisses du dossier Choupo-Moting !

Publié le 16 septembre 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a finalement tenté de prolonger Eric-Maxim Choupo-Moting, l’attaquant camerounais aurait finalement décidé de décliner l’offre de Leonardo, et ce pour plusieurs raisons. Explications.

Comme l’a révélé RMC Sport mardi après-midi, Eric-Maxim Choupo-Moting ne reviendra finalement pas au PSG. L’attaquant camerounais, qui était arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale après le Final 8 de Lisbonne, avait finalement reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo, en quête d’une doublure pour Mauro Icardi. Mais Choupo-Moting n’a pas trouvé de terrain d’entente avec le PSG…

Choupo a de meilleures opportunités ailleurs

Le journaliste de France Bleu Paris , Bruno Salomon, explique sur son compte Twitter les raisons de cet échec pour le PSG. Eric-Maxim Choupo-Moting réclamerait un contrat plus long que celui d’un an proposé par Leonardo, d’autant que l’international camerounais aurait des opportunités pour s’engager deux ou trois ans dans des projets lui offrant plus de garanties sur son temps de jeu. Et le PSG serait donc définitivement distancé dans ce dossier.