Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman revoit totalement ses plans avec Luis Suarez !

Publié le 16 septembre 2020 à 13h00 par A.C.

Ronald Koeman et le FC Barcelone auraient radicalement changé de position concernant l’avenir de Luis Suarez.

Tout laissait penser que Luis Suarez allait quitter Lionel Messi, pour rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. Un accord avait d’ailleurs déjà été trouvé, concernant un contrat de trois ans, avec un salaire de 10M€ par an. Ronald Koeman ne voulait plus de Suarez au FC Barcelone et le lui aurait clairement fait savoir. Mais voilà, la tendance semble s’être totalement inversée ces derniers jours, avec un Suarez qui pourrait finalement rester au Barça.

Koeman devrait réintégrer Suarez !