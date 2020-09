Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez n'est pas retenu par le Barça !

Publié le 16 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Annoncé sur le départ, Luis Suarez pourrait rejoindre la Juventus dans les prochains jours. Ramon Planes a fait le point sur ce dossier.

Cet été, le FC Barcelone a prévu une petite révolution après l'humiliation subie en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-8). Et cela passe notamment par une revue d'effectif et le départ de plusieurs cadres sur le déclin. Un choix sportif donc, mais également économique afin d'alléger la masse salariale. C'est ainsi qu'Ivan Rakitic a rejoint le FC Séville tandis qu'Arturo Vidal semble proche de signer à l'Inter Milan. Enfin, Luis Suarez pourrait suivre, et Ramon Planes laisse planer le doute, sans démentir un départ de l'Uruguayen.

Le Barça laisse entendre que Suarez pourrait partir