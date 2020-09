Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert au rabais pour Kylian Mbappé ?

Publié le 16 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours disposé à s'offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait boucler le dossier pour une somme comprise entre 120 et 150M€ à en croire la presse espagnole.

« C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir ». Il y a quelques jours, Leonardo affichait sa volonté de prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui prend fin en juin 2022. Mais cela parait compliqué puisque le Champion du monde semble avoir pris la décision de partir en fin de saison.

Moins de 150M€ pour le transfert de Mbappé ?