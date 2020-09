Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan colossal mis en place pour Sergio Ramos ?

Publié le 15 septembre 2020 à 21h00 par B.C.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Sergio Ramos n'a pas encore prolongé avec le Real Madrid. Pourtant, les Merengue auraient tout prévu pour son avenir.

Du haut de ses 34 ans, Sergio Ramos reste encore l'un des meilleurs à son poste. Plus encore, le défenseur espagnol est un véritable emblème du Real Madrid, club qu'il a rejoint en 2005. Ainsi, difficile de l'imaginer partir prochainement, et pourtant. Sergio Ramos entre dans sa dernière année de contrat, et la presse espagnole indique depuis plusieurs mois que le Real Madrid et son capitaine peinent à se mettre d'accord pour une prolongation. Le champion du monde 2010 n'envisage pas dans l'immédiat de baisser son salaire, alors que Florentino Pérez voudrait au contraire en profiter pour alléger la masse salariale du club. Cependant, une issue favorable devrait être trouvée.

Sergio Ramos, le futur Guardiola du Real ?