Mercato - Barcelone : À peine arrivée, cette recrue prend déjà position pour Luis Suarez !

Publié le 16 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Présenté mardi comme étant un nouveau joueur du FC Barcelone, Miralem Pjanic est monté au créneau pour Luis Suarez, sur le départ.

Il a fait partie de cet échange entre la Juventus et le FC Barcelone à la fin du mois de juin. Alors qu’Arthur Melo a fait le chemin inverse, Miralem Pjanic a signé en faveur du club blaugrana. Mardi, le milieu de terrain de 30 ans a été présenté à la presse et a été interrogé sur le dossier Luis Suarez notamment. Et pour Pjanic, l'Uruguayen a son destin entre les mains.

« S’il reste tout ira bien »