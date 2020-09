Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman à l’origine des envies de départ de Lionel Messi ?

Publié le 16 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, Lionel Messi souhaitait donc quitter le FC Barcelone. Et visiblement, la nomination de Ronald Koeman sur le banc blaugrana serait à l’origine des envies d’ailleurs de l’Argentin.

A Barcelone, on a tremblé et craint le pire ces dernières semaines. En effet, suite à l’humiliation vécue en Ligue des Champions, Lionel Messi a souhaité quitter le club catalan. Au Barça depuis son plus jeune âge, l’Argentin est agacé de ce qui se passe actuellement au sein de son club, au point donc de clamer, ses envies d’ailleurs. Finalement, la direction blaugrana n’a pas ouvert la porte à un départ et Messi a finalement dû se résigner à continuer une saison de plus avec le FC Barcelone. Désormais, c’est d’ailleurs sous le ordre de Ronald Koeman que La Pulga évoluera. Un entraîneur que n’attendait pas vraiment le sextuple Ballon d’Or et certains cadres du vestiaire barcelonais.

Messi attendait un autre entraîneur !