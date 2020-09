Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue du Barça revient sur le feuilleton Messi

Publié le 15 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Passé très près d’un départ du FC Barcelone, Lionel Messi jouera finalement cette saison avec les Blaugrana. Et ce, pour le plus grand bonheur d’un de ses nouveaux coéquipiers, Miralem Pjanic.

La mise en place de la nouvelle ère du FC Barcelone se poursuit, et elle s’ouvrira avec Lionel Messi ! La Pulga avait fait sensation en annonçant à la surprise générale vouloir quitter la Catalogne, mais fera bien partie de l’effectif du nouvel entraîneur Ronald Koeman cette saison. Pendant ce temps, la direction du club continue de chercher des éléments pour renforcer son effectif, et pousse vers la sortie les indésirables. Ainsi, Arturo Vidal et Luis Suarez sont annoncés comme proches d’un départ, tandis que Memphis Depay pourrait bientôt venir garnir les rangs blaugrana.

« Je n’imaginais pas Messi avec un autre maillot »