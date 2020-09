Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Kylian Mbappé échappait au Real Madrid ?

Publié le 15 septembre 2020 à 20h30 par Bernard Colas

Alors qu'il entame sa quatrième saison au PSG, Kylian Mbappé aurait informé sa direction qu'il souhaitait quitter le club de la capitale l'été prochain. Le Real Madrid apparaît favori pour l'accueillir, mais cela s'annonce plus compliqué que prévu pour Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé s'apprête-t-il à disputer sa dernière saison sous le maillot rouge et bleu ? A en croire les révélations du Sunday Times , cela en a tout l'air. Le média britannique a annoncé ce dimanche que l'international français avait déjà indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait partir l'été prochain. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'envisagerait donc absolument pas de prolonger alors que le PSG tente par tous les moyens de convaincre son joyau d’apposer sa signature sur un nouveau bail. « C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive , confiait Leonardo il y a une semaine dans le CFC . Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir. » Une sortie qui ne devrait pas faire changer d'avis Kylian Mbappé, qui aurait déjà une préférence pour son prochain club.

Le Real Madrid favori, mais...

Alors que le Sunday Times indiquait que la Premier League ne laissait pas insensible Kylian Mbappé et que le FC Barcelone pourrait s'immiscer dans ce dossier pour préparer l'après-Lionel Messi, c'est sans surprise le Real Madrid qui apparaît en pole position. D'après AS ce mardi, l'attaquant du PSG souhaiterait bel et bien rejoindre Zinedine Zidane dans la capitale espagnole, mais la crise du coronavirus est passée par là, et l'arrivée future de Kylian Mbappé du côté du Santiago Bernabéu, qui semblait actée dans une année, apparaît plus compliquée à se concrétiser. AS explique en effet que le Real Madrid envisagerait de formuler une offre comprise entre 120 et 150M€ au PSG pour le champion du monde, alors qu'un montant avoisinant 300M€ était évoqué avant la pandémie mondiale. Le PSG acceptera-t-il de se séparer de Mbappé pour une indemnité de transfert aussi basse pour un joueur de sa trempe acheté 180M€ ? Cela pourrait être le premier obstacle à surmonter pour les Merengue, mais ce n'est pas tout.

Convaincre Mbappé sera plus compliqué que prévu