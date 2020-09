Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable retour d’un ancien crack du Barça ?

Publié le 16 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Ces derniers jours, il était notamment question d’un vif intérêt de Ronald Koeman pour Georginio Wijnaldum. La tendance pourrait finalement avoir changé, ce qui pourrait profiter à un visage bien connu en Catalogne.

Ce mardi, Miralem Pjanic a été présenté à la presse comme nouveau joueur du FC Barcelone. L’ancien de la Juventus vient ainsi apporter un plus dans l’entrejeu de Ronald Koeman. Mais les changements pourraient encore être nombreux dans ce secteur. Avec les départ d’Ivan Rakitic ou encore d’Arturo Vidal, l’entraîneur néerlandais du Barça souhaiterait avoir de nouvelles forces. Et pour cela, il se tournerait notamment vers un joueur qu’il connait très bien : Georginio Wijnaldum. Un temps annoncé proche du Camp Nou, le joueur de Liverpool pourrait finalement rester chez les Reds.

Thiago Alcantara plutôt que Wijnaldum ?