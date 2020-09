Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Guendouzi, un autre ancien du PSG séduit Leonardo !

Publié le 16 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Disposant d’un centre de formation très performant, le PSG assiste chaque saison à plusieurs départs de ses pépites. Toutefois, Leonardo souhaiterait désormais rapatrier quelques uns de ces anciens talents du club de la capitale.

Cela fait désormais plusieurs années que le PSG perd plusieurs de ses pépites. Cela a notamment commencé avec Kingsley Coman, mais la liste est longue et on peut désormais rajouter Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Aujourd’hui, les anciens talents du PSG sont nombreux à avoir explosé loin du Parc des Princes. De quoi forcément donner quelques regrets à la direction parisienne, qui peut donc se mordre les doigts d’avoir laissé filer ces joueurs. Alors que Leonardo tente désormais de freiner cette fuite des talents, il tenterait également d’en rapatrier certains. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Matteo Guendouzi, aujourd’hui à Arsenal et formé au PSG. Selon L’Equipe , un échange avec Julian Draxler était envisagé.

Une nouvelle chance au PSG pour Soumaré ?