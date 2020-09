Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman jette un gros froid dans le feuilleton Depay !

Publié le 16 septembre 2020 à 9h00 par A.M.

Interrogé sur la piste menant à Memphis Depay, Ronald Koeman a confirmé son intérêt, tout en assurant que le FC Barcelone devait vendre avant de recruter.

D'ici le 5 octobre, le FC Barcelone cherchera à recruter un nouvel avant-centre. Et alors que le nom de Lautaro Martinez a longuement été évoqué au début du mercato, l'arrivée de Ronald Koeman a changé la donne. Désormais, la priorité du Barça se nomme Memphis Depay. Il faut dire que l'ancien sélectionneur des Pays-Bas avait fait du Lyonnais l'un de ses cadres avec les Oranje . Mais alors que De Telegraaf annonce un accord total pour un transfert avoisinant les 25M€, auxquels s'ajouteraient 5M€ de bonus, Jean-Michel Aulas a rapidement démenti sur Twitter : « Le président du Barça (ndlr Josep Maria Bartomeu) m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas la possibilité de faire une offre ».

«Il faut d'abord vendre pour que Memphis puisse venir»