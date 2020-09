Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Neymar cet été ? La réponse !

Publié le 16 septembre 2020 à 8h45 par T.M.

Alors que les rumeurs autour de l’avenir de Neymar au PSG ont toujours été très nombreuses, le Brésilien semble bien parti pour rester. Une tendance qui se confirme un peu plus.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar n’avait jamais semblé très heureux dans la capitale. Ayant encore le FC Barcelone dans un coin de sa tête, le Brésilien a d’ailleurs tout fait pour retrouver la Catalogne. Un feuilleton qui s’est finalement soldé par une déception pour le joueur de 28 ans puisque le Barça n’a pas eu les arguments nécessaires pour convaincre Leonardo. Neymar est donc reparti pour une 3ème saison avec le PSG et cette fois, il a été plus impliqué que jamais dans le projet parisien. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, l’international auriverde est aujourd’hui plus heureux que jamais, au point d’envisager une prolongation de contrat, lui qui est actuellement lié jusqu’en 2022. La tendance n’est donc désormais plus à un départ et pour l’émission de Sky Sports, The Transfer Show , Jonathan Johnson a confirmé cela.

« Il n’y a aucune chance que Neymar quitte le PSG »