Mercato - Barcelone : La grande annonce d’Aulas dans le feuilleton Depay !

Publié le 15 septembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas a démonté les rumeurs d’un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Memphis Depay. Le club blaugrana serait dans l’incapacité de formuler une offre en l’état en raison du Covid-19.

Dans les petits papiers de Ronald Koeman, Memphis Depay serait attendu dans la semaine au FC Barcelone selon le journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano. De Telegraaf est même allé plus loin en assurant qu’un accord total aurait été trouvé entre les dirigeants blaugrana et leurs homologues lyonnais. En effet, l’OL aurait accepté l’offre de 25M€ + 5M€ de bonus pour lâcher Memphis Depay qui pour rappel, sera libre de tout contrat en juin 2021. Mais qu’en est-il vraiment ? Ce mardi, Mundo Deportivo a déjà démenti une telle avancée dans ce dossier. Et le président Jean-Michel Aulas a remis les pendules à l’heure.

« Le président du Barça m’a indiqué qu’il n’avait pas la possibilité de faire une offre »

Habitué de Twitter , Jean-Michel Aulas s’est servi du réseau social afin de rétablir la vérité sur le supposé accord pour le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone. Le moins que l’on puisse dire, c’est que selon le président de l’OL, on serait loin d’une présentation du Néerlandais au Camp Nou. « Le président du Barça (ndlr Josep Maria Bartomeu) m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas la possibilité de faire une offre ». Voilà qui est clair. Reste à savoir si la situation évoluera dans les prochains jours. Pour rappel, le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain.