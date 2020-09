Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un énorme atout pour ce crack de L1 !

Publié le 16 septembre 2020 à 14h15 par A.M.

En quête d'un renfort au milieu de terrain, le PSG s'intéresserait à Boubakary Soumaré, passé par le centre de formation du club de la capitale. Et dans ce dossier, les Parisiens ont un atout non négligeable pour devancer la concurrence.

Cet été, le Paris Saint-Germain a encore quelques chantiers à régler sur le mercato. Leonardo a réussi à conserver Sergio Rico et prêter Alphonse Areola à Fulham afin de rapidement mettre fin au casse-tête du poste de gardien de but, et le directeur sportif du PSG a également obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi qui vient renforcer le couloir droit de la défense parisienne totalement laissé à l'abandon. Mais ce n'est pas encore terminé puisque le club de la capitale souhaite désormais se renforcer dans l'entrejeu. Et selon les information de Téléfoot La Chaine , Boubakary Soumaré fait partie des joueurs suivis par le PSG.

Un pourcentage à la revente inclus dans le dossier Soumaré ?