Mercato - PSG : Leonardo dans le collimateur de Doha ?

Publié le 16 septembre 2020 à 10h15 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain ne seraient pas totalement satisfaits du travail opéré par Leonardo.

Revenu l’été dernier, Leonardo a terminé sa première saison sur une finale de Ligue des Champions inédite. Pourtant, tout n’est pas rose. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne semble par exemple pas être sur la même longueur d’ondes que Thomas Tuchel, même s’il assure le contraire à qui veut bien l’entendre. Ce dernier n’a de son côté pas hésité à lui mettre la pression récemment, concernant la fin du mercato. « Il nous faut un défenseur ou un milieu, et même les deux » a lancé le coach du PSG. « On n'a perdu quatre joueurs avec Thiago, Choupo, Meunier et Cavani, et nous n'avons remplacé que Meunier avec Florenzi. On doit se renforcer si on veut atteindre nos objectifs ».

Leonardo serait déjà en danger