Mercato - OM : Frank McCourt a tenté un coup à 20M€ !

En quête d'un nouvel avant-centre d'ici le 5 octobre, date de la fermeture du mercato, André Villas-Boas peut compter sur Frank McCourt qui serait bien décidé à réaliser un gros effort à ce poste. Même si ce n'est pas toujours suffisant.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherchera à recruter un attaquant d'ici la fermeture du marché des transferts. Et après avoir attiré trois renforts gratuitement avec les arrivées libres de Yuto Nagatomo et Pape Gueye ainsi que le prêt de Leonardo Balerdi, l'OM pourrait bien investir à ce poste comme l'assurait Pablo Longoria ces derniers jours : « On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget . » De son côté, André Villas-Boas révélait être passé proche de recruter un attaquant la semaine dernière : « On était très proche de trouver un accord avec un attaquant, ce n'était pas possible. Je ne peux pas dire le nom, mais on continue à chercher . »

McCourt était prêt à lâcher 20M€ sur Nunez