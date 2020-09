Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 16 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Après avoir été dans le doute pour son avenir après le départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas reconnait qu'il ne sait toujours pas ce qu'il fera à l'issue de la saison.

L'avenir d'André Villas-Boas a longtemps été en question. Et pour cause, le technicien portugais a toujours lié son futur à celui d'Andoni Zubizarreta qui a quitté son poste de directeur sportif durant le mois de mai. Par conséquent, le départ d'André Villas-Boas ne semblait faire aucun doute. Mais les joueurs de l'OM ainsi que Frank McCourt l'ont convaincu de poursuivre l'aventure, en refusant toutefois une prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2021. L'avenir de l'ancien entraîneur de Chelsea est donc toujours un sujet important. D'autant plus que le principal concerné laisse planer le doute.

«Je ne peux pas répondre à cette question»