Mercato - PSG : Leonardo envisage toujours un profil XXL pour son mercato !

Publié le 16 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un gros renfort défensif pour succéder à Thiago Silva au PSG, Leonardo s’est de nouveau rencardé sur une possible arrivée de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples.

« Koulibaly et Milik partent tous les deux, si le marché des transferts le permet », avait indiqué Aurelio De Laurentiis début septembre, et le président de Naples ouvrait donc grand la porte à un départ de Kalidou Koulibaly à condition de s’y retrouver sur le plan financier. Le défenseur sénégalais, qui intéresse fortement Manchester City, figurerait également sur les tablettes de Leonardo qui cherche toujours à remplacer Thiago Silva au PSG. Et le dirigeant brésilien de lâche rien pour Koulibaly…

Le PSG se renseigne pour Koulibaly