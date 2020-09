Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace pour Villas-Boas avec cette piste offensive !

Publié le 17 septembre 2020 à 1h45 par D.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM aurait coché le nom de Christopher Lungoyi. Mais le club marseillais pourrait avoir fort à faire dans ce dossier puisque la Juventus se serait également positionnée.

André Villas-Boas ne cesse de le répéter à chacune de ses sorties : l’OM recherche un attaquant capable de suppléer Dario Benedetto. En effet, Valère Germain devrait s’installer sur un côté cette saison, tandis que Marley Aké parait encore un peu tendre pour s’imposer durablement dans l’équipe première. Ce mercredi, Pablo Longoria a pris la parole afin notamment de faire le point sur le recrutement d’un nouveau numéro 9. « On verra dans les trois dernières semaines si on trouve la manière de renforcer l’effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier (...) On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. (…) On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant » a indiqué le « H ead of Football » de l’OM dans un entretien publié sur le site officiel du club.

La Juventus s’immisce dans un dossier de Villas-Boas