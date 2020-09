Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria justifie son arrivée à l’OM !

Publié le 17 septembre 2020 à 1h15 par T.M.

Après la Juventus ou encore Valence, Pablo Longoria officie désormais à l’OM, où il a remplacé Andoni Zubizarreta. Un choix sur lequel est revenu le dirigeant espagnol.

Alors que les rumeurs d’une vente de l’OM reviennent souvent sur la t able, Frank McCourt est lui pleinement impliqué sur son projet sur la Canebière. Un projet qui vient d’ailleurs d’entrer dans sa phase 2. Et le principal changement de ce nouveau cycle a été l’arrivée de Pablo Longoria à la place d’Andoni Zubizarreta. L’Espagnol, nommé « Head of Football » du club phocéen, s’est donc vu confier les clés du camion. A lui désormais de donner un nouveau souffle à l’OM et de porter ce projet de McCourt. Un challenge que le dirigeant de 33 ans était très intéressé de relever.

« Je voulais vivre un challenge comme l’OM »