Mercato - OM : Pablo Longoria fait déjà une grande annonce sur son avenir !

Publié le 16 septembre 2020 à 17h15 par T.M.

A l’OM, Pablo Longoria est venu remplacer Andoni Zubizarreta. Nommé « Head of Football », l’Espagnol entend bien s’inscrire dans la durée sur la Canebière.

Le projet de Frank McCourt est entré dans sa phase 2. Mais pour entamer ce nouveau chapitre, Jacques-Henri Eyraud a opéré un grand changement en se séparant d’Andoni Zubizarreta. Le 14 mai dernier, le directeur sportif phocéen a ainsi été remercié et un successeur était cherché pour enter dans ce nouveau cycle. A la recherche d’un « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud aura mis de longues semaines avant de trouver l’heureux élu. Le choix s’est finalement porté sur Pablo Longoria. C’est donc désormais l’Espagnol qui a les clés du club phocéen et est notamment en charge du recrutement. Et à peine arrivé à l’OM, Longoria a déjà fait part de ses intentions pour son avenir.

« J’espère durer ici »