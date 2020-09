Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un nouveau coup à la Mitroglou ? La réponse de Longoria !

Publié le 16 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Toujours en quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille n'a toutefois pas l'intention d'agir dans la précipitation comme l'explique Pablo Longoria.

Après avoir renforcé son effectif sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert grâce aux arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, ainsi qu'au prêt de Leonardo Balerdi, l'Olympique de Marseille semble bien décidé à investir pour dénicher un nouvel attaquant afin de concurrencer Dario Benedetto. Toutefois, ce dossier s'annonce compliqué. Et pour cause, l'OM cherche un attaquant prometteur qui permettra de réaliser une plus-value dans un futur proche. Mais le club phocéen se casse les dents sur ce recrutement. Darwin Nunez a ainsi échappé à l'OM tout comme Wilson Isidor, tandis que les pistes menant à El Bilal Touré ou encore Boulaye Dia se referment petit à petit. Malgré tout, Pablo Longoria reste très calme et assure qu'il ne cédera au panic buy de fin de mercato comme l'a fait son prédécesseur avec Kostas Mitroglou, recruté pour 15M€ durant l'été 2017.

«Ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant»