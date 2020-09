Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tenté un autre joli coup en Ligue 1

Publié le 16 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre prometteur, l'Olympique de Marseille scrute le marché français et tente de recruter un jeune attaquant en Ligue 1. Pablo Longoria s'est ainsi renseigné sur Wilson Idisor.

D'ici le 5 octobre prochain, l'Olympique de Marseille a un dernier objectif sur le mercato : recruter un attaquant. Et le profil souhaité par André Villas-Boas et Pablo Longoria est assez clair puisque l'OM semble bien décidé à miser un jeune talent prometteur capable de concurrencer Dario Benedetto immédiatement, et d'offrir une plus-value à la revente à moyen terme. Dans cette optique, le club phocéen multiplie les pistes. Darwin Nunez est passé très proche de rejoindre l'OM avant de s'engager au Benfica. Une dossier sur lequel Frank McCourt était prêt à investir entre 15 et 20M€. Une enveloppe revue à la hausse et qui confirme que le club phocéen a de belles ambitions pour ce poste.

L'OM s'est renseigné sur Wilson Isidor