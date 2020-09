Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria fait une grosse annonce dans ce projet à 60M€ !

Publié le 16 septembre 2020 à 15h45 par A.M.

Arrivé au poste de directeur du football de l'Olympique de Marseille cet été, Pablo Longoria affiche un discours rassurant au sujet des finances du club phocéen qui ne serait pas obligé de vendre cet été.

Durant le mois de mai, l'Olympique de Marseille a décidé de se séparer d'Andoni Zubizarreta. La direction du club phocéen reprochait notamment au dirigeant basque son incapacité à réaliser de grosses ventes. C'est donc Pablo Longoria qui l'a remplacé avec des fonctions élargies puisqu'il occupe le rôle de directeur du football. Et l'une des premières missions de l'Espagnol était de vendre afin de renflouer les caisses de l'OM. Dans cette optique, le montant de 60M€ a été évoqué et les départs de Duje Caleta-Car, Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara, qui possèdent les valeurs marchandes les plus élevées au sein de l'effectif, semblaient inévitables. Et pourtant, à moins de trois semaines de la fermeture du mercato, le club phocéen n'a vendu personne puisque seuls Isaac Lihadji et Grégory Sertic sont partis, libres suite à la fin de leurs contrats.

Longoria assure que l'OM n'a pas besoin de vendre