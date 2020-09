Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce grand projet de Claude Puel qui se confirme !

Publié le 16 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

Bien décidé à dégraisser son effectif, Claude Puel travaille en coulisse pour vendre plusieurs joueurs. Et après quelques semaines de tergiversation, ce projet semble clairement avancer. Explications.

Depuis l'ouverture du mercato, les objectifs de l'AS Saint-Etienne sont très clairs, à savoir faire des économies. Par conséquent, Claude Puel s'est ainsi renforcé par l'arrivée de joueurs libres, à l'image d'Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso, mais également grâce au prêt d'Yvan Neyou. Mais le gros projet de l'été à Saint-Etienne concerne également les ventes. « J’ai près de quarante joueurs pro, ce qui est dingue dans le management. Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25) et j’espère qu’on restera soudés », confiait Claude Puel à ce sujet, conscient qu'il doit dégraisser son effectif bien trop important d'un point de vue quantitatif, mais également dans l'optique d'alléger la masse salariale du club. Les départs de Loïc Perrin et Yohan Cabaye, qui n'ont pas été prolongés, puis les ventes de Franck Honorat, à Brest, et de Vagner Dias, à Metz, ont rapidement lancé ce projet qui a toutefois stagné au cœur de l'été.

Tout s'accélère pour le dégraissage de l'ASSE