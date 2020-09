Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bientôt la place pour une grosse recrue ?

Publié le 16 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Selon certaines informations récentes dans les médias anglais, le Real Madrid pourrait bientôt dégager une marge de manœuvre pour une grosse recrue. Explication.

Selon les dernières informations du très sérieux quotidien anglais The Times, un grand bouleversement serait en cours dans le dossier Gareth Bale. En effet, alors que l’ailier international gallois avait jusqu’à maintenant repoussé toute idée de départ, ou en tout cas tout idée de départ nécessitant un effort financier de sa part, il aurait légèrement évolué dans sa position. Gareth Bale serait en effet désormais disposé à envisager l’option d’un prêt avec option d’achat à Manchester United.

Si le Real est libéré du salaire de Gareth Bale…

Il s’agit d’un pas important, qui sera définitivement franchi si Manchester United et le Real Madrid parviennent à un accord sur les modalités du prêt, et notamment sur la prise en charge du salaire XXL de Bale. Si cet accord vient à être trouvé, le club merengue pourrait alors dégager la marge de manœuvre suffisante pour opérer un recrutement de gros calibre. Reste à savoir à quel poste, et qui…