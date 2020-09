Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération Bale ne tiendrait qu’à un fil !

Publié le 16 septembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors qu’il ne serait plus contre un départ du Real Madrid, Gareth Bale pourrait revenir en Premier League, lui qui figure dans les petits papiers de Manchester United et de Tottenham, mais ce dossier s’annoncé délicat…

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Gareth Bale est tout simplement devenu un indésirable au Real Madrid. Que ce soit chez l’entraîneur Zinedine Zidane ou au sein de la direction merengue, on ne voudrait plus témoigner de la présence du Gallois cette saison. Le mercato estival fermera exceptionnellement ses portes le 5 octobre et le principal intéressé est désormais ouvert à un départ. C’est du moins ce que The Times a assuré ces dernières heures. À ce jour, son ancien club Tottenham et Manchester United seraient les deux clubs les plus aptes à l’accueillir. Mais pas à n’importe quelle condition.

Le Real Madrid prêt à faire des efforts, mais…